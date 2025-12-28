Зеленский прибыл в Майами на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Флориду для переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Кадры его прилета в Майами опубликовало издание «Новости.LIVE» в Telegram.

На видео видно, как Зеленский спускается по трапу самолета — он одет в черные брюки и темную рубашку. У борта его встретила посол Украины в США Ольга Стефанишина, при этом представителей американской администрации в кадре не оказалось.

Встреча лидеров Украины и США состоится в Палм-Бич (штат Флорида). Как уточнили в Белом доме, переговоры начнутся в 21:00 по московскому времени — изначально они должны были пройти на два часа позже, однако график был скорректирован. Ранее Зеленский заявлял, что намерен обсудить с Трампом вопросы гарантий безопасности для Украины, их возможные сроки, а также перспективы экономической поддержки и восстановления страны.

Накануне визита в США украинский президент находился в Канаде, где провел встречу с премьер-министром Марком Карни и пообщался с рядом европейских лидеров.