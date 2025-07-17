Зеленский предложил Трампу мегасделку по украинским БПЛА

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу купить у Украины беспилотники, а взамен продать необходимое ВСУ вооружение. Об этом украинский лидер рассказал в интервью The New York Post.

«Американский народ нуждается в этой технологии, и вам нужно иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрышная для всех сторон», — сказал Зеленский.

По данным газеты, президент Украины предложил Трампу, кроме БПЛА, поделиться опытом, полученным ВСУ за три года вооруженного конфликта с Россией.

В публикации также привели мнения зарубежных экспертов о том, что США серьезно отстали от России и Китая в области беспилотных технологий. Кроме того, у американских солдат нет опыта в боевых действиях с широким применением БПЛА.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют поставлять ВСУ дальнобойные ракеты. Также он отметил, что в конфликте на Украине не занимает чью-либо сторону.