Зеленский пожаловался на зависимость стран ЕС от нефти из России

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Европейский Союз в зависимости от российской нефти. В своем Telegram-канале он попросил европейские страны снизить ценовой потолок на топливо из России.

Зеленский пожаловался, что не всегда ощущает понимание со стороны государств Евросоюза. Он подчеркнул, что находит странной ситуацию, когда некоторые европейские лидеры критикуют украинское руководство.

«К сожалению, мы не всегда чувствуем такое же понимание в ответ, когда речь идет о потребностях Украины. Особенно странно слышать такую резкую критику, даже политическое давление от некоторых лидеров, тогда как наше уважение к правилам ЕС позволяет нефти продолжать течь», — добавил глава государства.

Ранее Евросовет заблокировал заявление в поддержку Украины из-за позиции одной из стран. Какое именно государство не поддержало документ, неизвестно. Объединение продолжит финансово поддерживать Украину. В этом году ЕС передаст республике 360,6 миллиарда евро.