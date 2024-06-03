Зеленский пожаловался на психическое здоровье украинских солдат

Зеленский попросил у Филиппин гумпомощь из-за проблем с психикой у солдат ВСУ

Fredrik Sandberg
Фото: Fredrik Sandberg/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к филиппинскому коллеге Фердинанду Маркосу с просьбой прислать как можно больше психиатров, чтобы помочь бойцам ВСУ. Об этом сообщило агентство GMA.

«На переговорах с Маркосом в имении Малаканан Зеленский сказал, что Украине необходимо еще больше специалистов в области психического здоровья для солдат ВСУ», — отметили авторы материала.

По словам Зеленского, военнослужащие на Украине нуждаются в поддержания их психического здоровья в условиях пребывания на передовой.

В ответ президент Филиппин сказал, что страна может предложить такой вид помощи. Он напомнил, что республика известна в сфере здравоохранения и несет свои обязательства в ней в рамках миротворческого процесса ООН.

Зеленский совершил визит на Филиппины в понедельник, 3 июня. Это его вторая поездка в республику с 2022 года.

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