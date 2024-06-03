Зеленский отправился на Филиппины

Президент Украины Зеленский прибыл в Манилу на встречу с Маркосом-младшим

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский нанес визит на Филиппины. Он встретился с президентом Фердинандом Маркосом — младшим, сообщило агентство Reuters.

Поездка Зеленского, по словам журналистов, стала неожиданностью. Сначала он внезапно появился на крупнейшей в Азии конференции по безопасности в Сингапуре, затем прилетел в Манилу. Политик посетил эту часть света второй раз с 2022 года.

Переговоры с Маркосом-младшим прошли в филиппинском президентском дворце. Зеленский поблагодарил коллегу за «четкую позицию» в отношении украинского конфликта.

Офис Зеленского долгое время добивался контактов с властями Филиппин. Политолог Александр Мащенко заявлял, что эта страна не торопилась занимать чью-либо сторону, к тому же ее связывало десятилетнее сотрудничество с Россией по борьбе с терроризмом.

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