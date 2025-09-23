Зеленский пожал руку Токаеву в Нью-Йорке

Президент Казахстана провел в США переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба Касым-Жомарта Токаева.

Политики пообщались на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Токаев заявил, что украинский конфликт следует урегулировать мирным путем.

«Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине», — добавили в пресс-службе.

Также стороны обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.

Ранее Зеленский провел переговоры со специальным представителем американского президента Китом Келлогом. Темой их встречи стало развитие сотрудничества между государствами, в том числе договоренности по беспилотникам и закупке оружия у США.

Украинский лидер описал Келлогу ситуацию в зоне СВО и рассказал о результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска.