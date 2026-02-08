AntiDiplomatico: ЕС и НАТО отстранились от переговорного процесса по Украине

Визиты западных лидеров в Киев стали демонстрацией того, что НАТО и Евросоюз отстранились от дипломатического процесса для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщило итальянское издание AntiDiplomatico .

Главным результатом поездки премьера Польши Дональда Туска и генсека Североатлантического альянса Марка Рютте стало принуждение лидера Украины продолжать конфликт.

Издание обратило внимание, что страны Европы делают все возможное, чтобы сорвать дипломатический процесс.

«Цель состоит в том, чтобы создать препятствия на пути переговоров по урегулированию конфликта, из которого группа ЕС-НАТО отстранилась, постоянно стремясь, как и до сих пор, к продолжению конфликта», — уточнили в материале.

Авторы предположили, что Зеленский подчинится Западу, даже если из-за этого украинский народ подвергнется уничтожению.

Ранее лидер республики подтвердил намерение отчитываться перед Европой о ходе переговоров. По его словам, Украинское руководство прорабатывает график необходимых шагов.