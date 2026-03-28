Зеленский поспешил оправдаться после обвинений Рубио во лжи по вопросу Донбасса

«Страна.ua»: Зеленский заявил, что не лгал о требованиях США по Донбассу

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения во лжи со стороны госсекретаря США Марко Рубио относительно требований американской стороны по выводу войск из Донбасса. Его слова привело украинское издание «Страна.ua».

«Я никому не врал. Я сказал <…>. Как говорят, большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть», — заявил Зеленский.

Он добавил, что говорит абсолютно откровенно. По его словам, гарантии безопасности со стороны США не начнут действовать до завершения конфликта. При этом киевские власти рассчитывали получить их раньше.

Ранее Рубио обвинил Зеленского в искажении позиции Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта и условий, связанных с выводом войск из Донбасса. Госсекретарь отметил, что на последних переговорах до главы киевского режима донесли все требования России.

