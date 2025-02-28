Трамп указал Украине на проигрыш в конфликте с Россией

Трамп: Украина проигрывает в конфликте с Россией

У Украины сейчас большие проблемы в конфликте с Россией. Об этом президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время переговоров в Белом доме.

«Я знаю, что вы не выигрываете», — сказал американский лидер.

По его словам, Украина сейчас находится «не в очень хорошем положении», в которое сама себя загнала.

Трамп выразил сожаление о том, что Соединенные Штаты оказались вовлечены в украинский конфликт. Он признался, что чувствует за это ответственность.

Американский президент отказался принимать чью-либо сторону, отметив, что сейчас находится посередине между Россией и Украиной.

Переговоры президентов США и Украины проходят в Белом доме после встречи Зеленского с американскими конгрессменами. Трамп заявил, что пришла пора прекращать конфликт.