Зеленский попросил у Румынии дизель после остановки поставок из Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости дополнительных поставок дизельного топлива и сообщил, что обратился с этим вопросом к главе Румынии Никушору Дану. Об этом он сказал на пресс-конференции в Бухаресте, трансляцию которой вели на официальном YouTube-канале украинского лидера.

Зеленский дал понять, что рассчитывает на помощь Бухареста в решении топливного вопроса.

«И дизель нам еще нужен. Скажу вам просто, нужен дизель. Я обратился к президенту [Румынии Никушору Дану], очень хочу, чтобы мы достигли взаимопонимания», — заявил он

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель раскритиковала решение Брюсселя вручить президенту Украины главную награду Евросоюза. Она заявила о том, что Зеленский способствует разрушению ЕС.