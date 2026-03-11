В Германии раскритиковали вручение Зеленскому высшей награды ЕС

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель раскритиковала решение Брюсселя вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому главную награду Евросоюза. Своим мнением она поделилась в соцсети X .

По мнению Вайдель, такое решение ЕС вызывает возмущение.

«ЕС награждает Меркель и Зеленского своей высшей наградой. Одна разрушала Германию 16 лет, другой продолжает в том же духе. ЕС называет это „заслугами перед Европой“», — написала Вайдель.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся споров в Германии и других странах ЕС о поддержке Украины и политике европейских властей. Тем временем страны союза собрали 30 новейших ракет перехватчиков типа PAC-3 для установок систем противовоздушной обороны Patriot для последующей передаче Украине. Автором инициативы назвали министра обороны Германии Бориса Писториуса.