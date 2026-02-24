Зеленский попросил Трампа не бросать Украину

Президент Владимир Зеленский обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с просьбой остаться на стороне Украины. По его словам, США слишком влиятельны, чтобы оставаться в стороне.

В интервью CNN Зеленский также выразил надежду на то, что Трамп заявил о своих планах поддерживать Киев в своем выступлении перед конгрессом.

Главным камнем преткновения в переговорном процессе России и Украины, помимо территориального вопроса, остаются гарантии безопасности. Зеленский настаивает, что они должны быть ратифицированы конгрессом, а не просто обещаны.

Трамп, по его словам, предлагает подписать пакетное соглашение с Россией и союзниками одновременно на торжественной церемонии.