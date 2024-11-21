Президент Украины Владимир Зеленский предложил американским компаниям совместную разработку месторождений украинских природных ресурсов, в том числе находящихся на территориях новых регионов России. Об этом сообщило польское издание Portal Obronny .

«Аналитики подчеркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в „триллионы долларов“, включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом», — говорится в материале.

Издание уточнило, что на Украине находится 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тысяч тонн лития.

Кроме того, в 2022 году канадской консалтинговая фирма SecDev оценила общую стоимость всех минеральных ресурсов Украины в 26 триллионов долларов. Там также упоминались запасы угля, газа и нефти. В частности, в Донбассе и Крыму имеются крупные залежи сланцевого газа, а на шельфе Черного моря они могут достигать 100-150 миллионов баррелей.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что Трамп может заинтересоваться получением доступа к украинским природным ресурсам и выдать Киеву новые кредиты.