Зеленский пообещал провести встречу с российской делегацией в Турции
Зеленский: в Турции проведем встречу с американской и российской стороной
Украинская делегация в Турции проведет встречу с американской, турецкой и российской стороной. Об этом на брифинге после переговоров с главой республики Реджепом Тайпом Эрдоганом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его слова привело агентство Anadolu.
«Проведем встречу в Турции с турецкой, американской, обязательно, российской стороной», — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что в настоящее время делегация Украины якобы ожидает конкретики от представителей США и Турции о том, когда именно пройдет встреча, «сегодня или завтра».
«Наша группа, которую я отправляю в Стамбул, в пятницу будет там», — добавил глава киевского режима.
Ранее стало известно, что переговоры Зеленского и Эрдогана в Анкаре продлились почти три часа. Стороны обсудили пути выхода из украинского конфликта и «справедливый мир».