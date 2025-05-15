Зеленский: в Турции проведем встречу с американской и российской стороной

Украинская делегация в Турции проведет встречу с американской, турецкой и российской стороной. Об этом на брифинге после переговоров с главой республики Реджепом Тайпом Эрдоганом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его слова привело агентство Anadolu .

«Проведем встречу в Турции с турецкой, американской, обязательно, российской стороной», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время делегация Украины якобы ожидает конкретики от представителей США и Турции о том, когда именно пройдет встреча, «сегодня или завтра».

«Наша группа, которую я отправляю в Стамбул, в пятницу будет там», — добавил глава киевского режима.

Ранее стало известно, что переговоры Зеленского и Эрдогана в Анкаре продлились почти три часа. Стороны обсудили пути выхода из украинского конфликта и «справедливый мир».