Anadolu: Встреча Эрдогана и Зеленского завершилась в Анкаре спустя 3 часа

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы киевского режима Владимира Зеленского в Анкаре завершилась спустя почти три часа после начала. Об этом сообщило агентство Anadolu .

«Закрытая от представителей СМИ двусторонняя встреча в президентском комплексе и рабочий ужин с участием делегаций продолжались на протяжении 2 часов 45 минут», — сообщили журналисты.

Эрдоган рассказал, что на встрече с Зеленским обсудил усилия по завершению конфликта справедливым миром.

Издание отметило, что на встрече президентов с турецкой стороны также присутствовали глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын, министр обороны Яшар Гюлер и советник президента по внешней политике Акиф Чагатай Кылыч. Состав делегации Украины на данный момент неизвестен.

Директор по коммуникациям администрации Эрдогана Фахреттин Алтун отмечал, что на переговорах с Зеленским Эрдоган поддержит прекращение огня на Украине на 30 суток. Он подчеркнул, что Турция выступает за начало мирных переговоров без промедлений.

Ранее в Турции опровергли слухи об отсрочке переговоров между Россией и Украиной.