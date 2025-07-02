Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль во время своего визита на Украину хотел убедить президента Владимира Зеленского в том, что Германия должна стать главным поставщиком оружия для ВСУ. Об этом сообщило издание Junge Welt.

Автор статьи отметил, что своим заявлением об усилении сотрудничества двух стран в оборонной сфере Вадефуль послал тайный знак Зеленскому. Недавно глава киевского режима предположил, что Украина могла бы закупать оружие у США.

«„Этого не будет, мой дорогой друг“, — ответил Берлин. Если мы платим за оружие, то сделаем так, чтобы тоже от этого выиграть», — подчеркнули в материале.

Военная помощь Украине откроет возможности для политического влияния со стороны стран Запада. Благодаря сотрудничеству в сфере вооружений Германия сможет взять на себя лидирующую роль, к чему так активно стремится Фридрих Мерц.

Ранее стало известно, что США отменили поставки зенитных ракет на Украину. На американских складах значительно снизились запасы оружия, поэтому было принято решение оставить ВСУ без ряда боеприпасов.