Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высмеял президента Украины Владимира Зеленского за любовь к мелким театральным эффектам. Так он прокомментировал в Telegram-канале ситуацию с отключением света во время интервью главы киевского режима британской газете The Guardian.

Мирошник отметил, что Мариинский дворец в Киеве уже давно обеспечен альтернативными источниками энергоснабжения, причем на это потратили достаточно средств. Тот факт, что в нем во время интервью Зеленского британскому журналисту вдруг погас свет, говорит лишь о том, что сценаристы квартала исписались.

«Сирена авиаудара уже была для [экс-президента США Джо] Байдена в Киеве, бомбоубежище для [федерального президента ФРГ Франка-Вальтера] Штайнмайера в Чернигове. Теперь страдания от истерзанной энергосистемы?» — задался он вопросом.

Мирошник предположил, что украинский лидер надеется выжать скупую финансовую слезу из европейских спонсоров именно жалобами на блэкаут.

Ранее в резиденции главы киевского режима пропал свет во время интервью Зеленского британскому журналисту Люку Хардингу.