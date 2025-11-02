«Отходит в мир фантазий». На Западе встревожились из-за состояния Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский утратил возможность адекватно оценивать реальность. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала .

«Зеленский отходит в мир фантазий — неспособный даже понять, что происходит на земле. Он живет в вымышленной стране», — подчеркнул специалист.

По его словам, президент Украины не осознает, что у него нет рычагов давления на Россию, тогда как ситуация для его государства ухудшается с каждым днем.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла доклад Зеленского об «успехах» на фронте и назвала фото со встречи с военными «картиной салом». На кадре на лицах бойцов запечатлели неодобрение и удивление.