«Отходит в мир фантазий». На Западе встревожились из-за состояния Зеленского
Аналитик Меркурис: Зеленский отходит в мир фантазий
Президент Украины Владимир Зеленский утратил возможность адекватно оценивать реальность. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«Зеленский отходит в мир фантазий — неспособный даже понять, что происходит на земле. Он живет в вымышленной стране», — подчеркнул специалист.
По его словам, президент Украины не осознает, что у него нет рычагов давления на Россию, тогда как ситуация для его государства ухудшается с каждым днем.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла доклад Зеленского об «успехах» на фронте и назвала фото со встречи с военными «картиной салом». На кадре на лицах бойцов запечатлели неодобрение и удивление.