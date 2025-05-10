Зеленский подтвердил, что Украина по-прежнему получает разведданные от США

США не отменили помощь Украине, поставки продолжаются. Об этом на пресс-конференции заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его слова привел «Интерфакс-Украина» .

«Я благодарю президента Трампа за то, что он не остановил американскую помощь и обмен разведданными. Для нас это очень важно. Благодарю, что он не остановил санкции, и рассчитываю на их усиление», — сказал он.

Зеленский отметил, что заключенное между США и Украиной соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления очень хорошее.

«Мы подписали хорошее соглашение с США и рассчитываем, что американский бизнес придет в страну и начнет поддерживать украинскую экономику. Это взаимовыгодное соглашение», — добавил глава киевского режима.

Ранее Зеленский заявил, что Украина приступит к переговорам с Россией, если достигнет соглашения о прекращении огня на 30 дней.