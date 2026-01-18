«Зеленский подсыпал соли». В Британии ужаснулись из-за ситуации на Украине

Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике показало политическую нестабильность в стране и ударило по настроениям киевлян. Такое мнение выразило британское издание UnHerd .

Журналисты отметили, что президент воспользовался обращением не только для объявления ЧС, но и для атаки на мэра Киева Виталия Кличко.

«Зеленский подсыпал соли на раны киевлян, попеняв на своего противника Кличко за то, что столичная администрация подготовилась гораздо хуже, чем власти других городов. <…> он подорвал доверие общественности к местным властям и лишний раз засвидетельствовал весь сумбур украинской политики ради того, чтобы на миг унизить соперника», — подчеркнули авторы статьи.

Ранее Зеленский в обращении обвинил киевские власти в значительно меньшей интенсивности работы по сравнению с другими регионами и потребовал срочно исправить ситуацию. Кличко ответил в соцсетях, назвав слова президента «сплошным хейтом» в адрес него и его команды.