The Guardian: Зеленский оказался под сильным давлением перед визитом к Макрону

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает серьезное давление от европейских союзников, требующих доказательств реальной борьбы с коррупцией. Об этом сообщила британская газета The Guardian накануне его визита во Францию.

По данным издания, борьба с коррупцией остается ключевым условием для вступления Украины в Европейский союз. Европейские партнеры ожидают от Киева конкретных действий в этом направлении.

«Зеленский находится под давлением, так как ему нужно доказать европейским союзникам серьезность своих намерений в борьбе с коррупцией», — написали авторы.

Глава Украины в понедельник встретится в Париже с президентом Эммануэлем Макроном. Во время предстоящего визита во Францию и Италию украинский лидер планирует подписать соглашения о военной помощи.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал визит в европейскую страну трюком Зеленского и призвал отказаться от приема. По его мнению, таким образом украинский президент планирует отвлечь внимание от коррупционного скандала в стране.