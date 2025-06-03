Не готовы к обороне. На Украине призвали жителей Сумской области бежать

Жителям Сумской области необходимо бежать, не дожидаясь официальной эвакуации, потому что регион хуже других подготовлен к обороне. Об этом заявила в Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Она заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытается во всем ограничивать подавшего на днях рапорт об отставке командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого, а экс-руководитель областной военной администрации Владимир Артюх не занимался фортификацией.

«Поэтому давайте будем реалистами. Должна предупредить и советую гражданам подумать о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумщины, не дожидаясь», — написала Безуглая.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российским войскам после освобождения села Андреевка осталось по прямой всего около 20 километров до Сум.