Президенту Украины Владимиру Зеленскому ради получения западной военной поддержки придется назначить «отморозка» новым министром обороны. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«На должность министра обороны Зеленский постарается подобрать совершенно „отмороженного“ персонажа, который усилит и ужесточит отлов мобилизуемых и потом понесет за эту „жесть“ политическую ответственность, отводя ее от самого Зеленского», — сказал дипломат.

До этого Мирошник отметил, что Зеленский отправит Михаила Федорова в отставку, чтобы убрать политического конкурента. Перестановка в кабмине преследует также цель по освоению крупных сумм европейской поддержки и дотаций НАТО.

Ранее бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель заявила, что Зеленскому нужны не перемены в стране, а конфликт с Россией, автократия и коррупция.