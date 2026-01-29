Зеленский планировал наступление ВСУ на Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал возможность наступления ВСУ на Белоруссию, желая обострения конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук на YouTube-канале БелТА .

Парламентарий отметил, что глава киевского режима обсуждал наступление боевиков ВСУ на белорусскую территорию с целью эскалации конфликта. Он добавил, что у Зеленского сейчас нет технической возможности, чтобы так поступить, поэтому он делает все, чтобы затянуть процесс мирного урегулирования.

«Для Зеленского <…> мир — это конец, физический и политический. Поэтому он будет все для этого делать», — подчеркнул Дмитрук.

Депутат также назвал политику, проводимую главой киевского режима, с геноцидом украинского народа. То, что раньше делал его предшественник Петр Порошенко, он продолжил.

Дмитрук пояснил, что изначальная цель такой политики — уничтожение России и Белоруссии, но так как она провалилась, то Зеленский и его западные союзники делают все, чтобы их ослабить.

Ранее в Белоруссии оценили планы Киева возбудить уголовное дело против президента Александра Лукашенко.