«Нас это мало волнует». В Белоруссии ответили на планы Украины возбудить дело против Лукашенко

Эйсмонт: планы Украины по делу против Лукашенко нас мало волнуют

Планы украинских властей возбудить дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко мало волнуют республику. Об этом РИА «Новости» заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Для нас это открытие. Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но <…> нас это мало волнует», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что на Украине вместе с белорусской оппозицией обсуждают возбуждение уголовного дела против Лукашенко, чтобы сорвать попытки президента США Дональда Трампа вывести белорусского лидера из международной изоляции.

Украинские власти активизировали контакты с оппонентами Лукашенко и изменили риторику в его адрес после отставки с поста главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который скептически относился к белорусской оппозиции.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что собака Александра Лукашенко Умка получила больше прав, чем весь народ республики.