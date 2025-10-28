Зеленский озвучил условие для встречи с Путиным

Зеленский согласился встретиться с Путиным, но не в России и Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, но выдвинул условие. Об этом сообщило УНИАН.

Издание уточнило, что глава государства категорически отказался проводить встречу в России и Белоруссии. Он добавил, что не возражает против саммита в Венгрии, если переговоры приблизят страны к миру.

«Если трехсторонняя встреча и об окончании конфликта, то мы готовы — все равно где. Почти все равно — не в Российской Федерации, конечно, и точно не в Белоруссии», — объяснил Зеленский.

Ранее украинский лидер пригрозил России новыми атаками с использованием дальнобойного оружия.

Зеленский провел с командованием ВСУ встречу, главной темой которой стало расширение географии ударов по российский территории. Он уточнил, что вместе с высокопоставленными военными и производителями вооружения определил задачи для армии республики.