Президент Украины Владимир Зеленский признал, что его страна по ряду причин не сможет вернуться к границам 1991 года. Об этом он заявил в интервью британской корпорации Би-би-си .

Глава киевского режима пояснил, что такая попытка привела бы к большим людским потерям — погибли бы миллионы человек. Кроме того, у ВСУ недостаточно оружия.

«Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Поэтому на данный момент это невозможно», — сказал украинский лидер.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Зеленского о тактической обстановке на Александровском направлении не более чем пропаганда. По его словам, они раскатали губу на сотни квадратных километров, умалчивая о том, что там идут тяжелые бои за каждый клочок земли. Боевики ВСУ каждый раз пытались отбить то, что сами же недавно потеряли.