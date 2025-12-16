Зеленский отправится в Гаагу 16 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря проведет встречу в Гааге с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом и королем Виллемом-Александром в Гааге. Об этом сообщило агентство Reuters .

В этот день там состоится конференция Совета Европы, главная цель которой — создание международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины.

До этого глава киевского режима предложил отказаться от стремления Украины вступить в состав НАТО в обмен на гарантии безопасности от Запада.

Зеленский назвал изменение позиции компромиссом со стороны Украины и подчеркнул, что альтернативные гарантии безопасности необходимо закрепить юридически.

До этого Зеленский признал, что на встрече с представителями США в Берлине не удалось достичь соглашения по вопросу территорий. По его словам, работа в этом направлении продолжится.