Соединенные Штаты предложили Украине заплатить за военную помощь передачей полезных ископаемых. Речь идет, например, о редкоземельных металлах. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » ситуацию прокомментировал экономист Василий Колташов.

По его мнению, подобная инициатива США — это своеобразный сигнал Китаю, с которым у государства развернута торговая война. Таким образом Белый дом дразнит оппонента, пояснил эксперт.

«Китай обладает редкоземельными металлами. И очень много писали в западной прессе о том, что Китай не делится редкоземельными металлами», — отметил специалист.

Теперь же, добавил Колташов, Соединенные Штаты показывают азиатской стране, что нашли свои источники ценных ресурсов.