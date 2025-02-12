Экономист Колташов: инициатива США с полезными ископаемыми Украины — сигнал Китаю
Соединенные Штаты предложили Украине заплатить за военную помощь передачей полезных ископаемых. Речь идет, например, о редкоземельных металлах. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» ситуацию прокомментировал экономист Василий Колташов.
По его мнению, подобная инициатива США — это своеобразный сигнал Китаю, с которым у государства развернута торговая война. Таким образом Белый дом дразнит оппонента, пояснил эксперт.
«Китай обладает редкоземельными металлами. И очень много писали в западной прессе о том, что Китай не делится редкоземельными металлами», — отметил специалист.
Теперь же, добавил Колташов, Соединенные Штаты показывают азиатской стране, что нашли свои источники ценных ресурсов.