Переводчики Зеленского дважды опозорились в Гааге

Переводчики в ходе визита Зеленского в Гаагу перепутали Россию и Украину

Переводчики с английского и нидерландского языков на украинский дважды перепутали Россию и Украину при переводе заявлений премьера Нидерландов Дика Схофа во время визита президента Владимира Зеленского в Гаагу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Схоф заявил, что Нидерланды совместно с Советом Европы и Украиной создадут комиссию по рассмотрению заявок, касаемых «возмещения Россией ущерба украинской стороне» из замороженных активов. По сути речь шла о воровстве российских средств.

«Надо, чтобы Россия компенсировала России все убытки», — сказала переводчица.

Затем ее коллега во время речи премьера Нидерландов заявила, что Европа и Амстердам должны «продолжить давить на Украину».

Похожая ситуация произошла в Германии после двухдневных переговоров американской и украинской делегаций. Переводчица из Украины допустила ошибку при переводе заявления Зеленского. Она назвала войска НАТО и ЕС «трупами».