Зеленский опозорился из-за незнания английского языка

Из-за незнания английского языка президент Украины Владимир Зеленский попал впросак на интервью Бараку Равиду в США. Он неловко пошутил в ответ на предложение провести умную и быструю беседу. Выпуск опубликовало The Axios Show .

Зеленский встретился с журналистом до отъезда в Киев после Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Поприветствовав президента, Равид предложил провести интервью умно, быстро и по делу. В ответ политик попытался пошутить.

«Вы сказали, умно и?.. Окей, умно это будет с вашей стороны, с моей — быстро, я попробую», — сказал он.

Ранее Зеленского раскритиковали за выбор обуви на мероприятия в штаб-квартире ООН. Он пришел на официальные встречи в кроссовках на высокой платформе. Похожие президент надел на встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.