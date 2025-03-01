Зеленский объяснил свое поведение на встрече с Трампом

Зеленский объяснил чувствами свое поведение на встрече с Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил «чувствами» поведение на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News .

«Да, это было не очень», — оценил перепалку с Трампом глава Украины.

Зеленский уточнил, что в ходе разговора с коллегой затрагивались чувствительные вещи, поэтому партнеры Украины должны правильно понимать эту ситуацию.

«Когда говорят о том, что украинские солдаты убегают, Украина разрушена, а ее президент — диктатор. Какой может быть реакция?» — задался вопросом украинский президент.

Днем ранее Зеленский совершил официальный визит в Вашингтон на переговоры с Трампом. Однако общение глав стран стало напряженным, американский лидер высказал Зеленскому множество претензий, перепалка попала в прямой эфир телевидения.

Президент Украины раньше времени уехал из Белого дома, не оставшись на совместную пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам после скандала США отложили.