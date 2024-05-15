Зеленский неожиданно отменил визит в Испанию | 360°

Мир 15 мая 2024, 02:43 Зеленский неожиданно отменил визит в Испанию EFE: Зеленский отменил назначенный на пятницу визит в Испанию РИА «Новости»

Читать 360 в

Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Испанию, которая была запланирована на пятницу. Об этом сообщило агентство EFE.

«Зеленский отменяет свой визит в Мадрид, запланированный на пятницу», — сказано в сообщении.

Реклама

По информации агентства, в ходе этого визита Зеленский и правительство Испании планировали подписать соглашение о безопасности. В дипломатических кругах предположили, что отмена поездки связана со сложной ситуацией на Украине.

В конце апреля Минобороны Испании подтвердило отправку ВСУ ракет для комплексов Patriot. Также Украине пообещали ручные и крупнокалиберные пулеметы, бронетранспортеры, противотанковое вооружение, гаубицы, системы воздушного наблюдения и модули защиты от дронов.