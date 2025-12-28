Зеленский не стал надевать галстук и пиджак на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отступил от формального дресс-кода на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде. Ход встречи в прямом эфире транслировали ведущие американские телеканалы, включая CNBC .

Зеленский появился перед камерами в черной рубашке и темной куртке, стилистически напоминающей пиджак — в похожем образе он уже встречался с Трампом ранее. В отличие от февральских переговоров, на этот раз президент США, по крайней мере публично, не стал комментировать внешний вид украинского лидера.

Перед входом в поместье Мар-а-Лаго Трамп и Зеленский кратко пообщались с журналистами, ответив на несколько вопросов, после чего продолжили переговоры в закрытом формате.

Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальном этапе и в ближайшее время станет понятно, удастся ли довести процесс до завершения.