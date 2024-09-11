Зеленский не поверил в существование мирного плана Шольца

Зеленский заявил, что ничего не знает о мирном плане Шольца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего не знает о мирном плане канцлера Германии Олафа Шольца. Его слова привела «Страна.ua».

«Что касается мирного плана Шольца, то нам ничего не известно. По Украине не может быть никаких планов без нашего участия», — сказал Зеленский.

Также украинский лидер выразил сомнения, что такой план вообще существует.

По данным газеты La Repubblica, канцлер Германии начал разрабатывать мирный план для решения конфликта между Россией и Украиной. Он представляет собой своего рода новые Минские соглашения, писал RT. Немецкий политик решился на такой шаг на фоне слухов об отставке.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия не получала никаких предложений по урегулированию украинского кризиса, который в СМИ назвали «мирным планом» канцлера ФРГ Олафа Шольца.