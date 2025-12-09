Зеленский не понравился зятю Трампа Кушнеру еще в 2019 году

WP: У зятя Трампа Кушнера негативные впечатления от Зеленского еще с 2019 года

У зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера сложилось негативное впечатление о Владимире Зеленском еще после первой встречи в июне 2019 года. Об этом сообщил The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, встреча была организована в Брюсселе вскоре после избрания Зеленского, но общение не сложилось. Источники описывают украинского лидера как «комика с ограниченным английским», который не смог поддержать светскую беседу.

В 2025 году Кушнера подключили к переговорному процессу по Украине по инициативе Трампа. Согласно публикации, в американской команде он занял более гибкую позицию, чем специальный посланник Стивен Уиткофф, который фокусировался на территориальных уступках. Европейские дипломаты, знакомые с процессом, отметили, что Кушнер «проявлял больше внимания к позиции Украины» и быстрее воспринимал новую информацию.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы добиться согласия на вывод войск из Донецкой Народной Республики.

Издание Financial Times ранее написало, что глава Белого дома дал Зеленскому несколько дней для принятия решения по мирному соглашению.