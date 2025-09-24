Зеленский назвал страну для встречи с Путиным

Зеленский: команды РФ и Украины могут встретиться для переговоров в Казахстане

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил страны, где готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Он назвал, в частности, Казахстан, сообщил телеканал Fox News .

«Все мы, все наши команды, предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной Европе, такой как Австрия, Швейцария. Если хотите, то, например, в Казахстане», — сказал глава киевского режима.

Украинский лидер и раньше заявлял о готовности встретиться с Путиным, но позже либо отказывался, либо начинал выставлять какие-то новые условия.

До этого президент РФ приглашал Зеленского встретиться в Москве. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, речь тогда шла о переговорах, а не о капитуляции Украины.

Ранее зампредседателя комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Казахстана Айдос Сарым заявил, что республика может выступить площадкой для переговоров Москвы и Киева. По его словам, это стало бы «вершиной в дипломатической карьере» президента их страны. И добавил, что предпосылки к такой встрече имеются.