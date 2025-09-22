Казахстан захотел стать площадкой для переговоров России и Украины

Казахстан может выступить площадкой для переговоров России и Украины по вопросу урегулирования кризиса. Об этом заявил зампредседателя комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Казахстана Айдос Сарым в беседе с RTVI .

«Это для Казахстана был бы, как говорят, топ. Остановить кровопролитие… Это было бы, наверное, такой вершиной в дипломатической карьере президента», — сказал он.

Сарым добавил, что есть предпосылки к тому, что страна действительно может стать местом встречи российского президента Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Мы уже видели сигнал от Трампа — он в ближайшее время собирается посетить наш регион», — отметил депутат.

Ранее стало известно, что Зеленский анонсировал новую встречу с американским президентом в ближайшее время. Она может пройти на Генассамблее ООН.