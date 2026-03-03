Зеленский назвал Орбана волшебником после его слов о «Дружбе»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не мог увидеть на спутниковых снимках пульт нефтепровода «Дружба». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его процитировало «РБК-Украина».

Глава государства отметил, что на фото из космоса видно только технические емкости нефтепровода.

«Там разорван один большой резервуар. Это то, что можно увидеть. Пульт не увидишь со спутника», — подчеркнул он.

Украинский лидер назвал Орбана волшебником после его выказывания о том, что нефтепровод можно продолжать использовать. По словам венгерского премьера, Киев не задействует «Дружбу» не из-за технических неполадок, а по политическим причинам.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уличил украинское руководство во лжи западным партнерам. На заседании Совета безопасности страны он напомнил, что Зеленский не разрешил пропустить в республику экспертов, которые могут объективно оценить состояние трубопровода.