Глава киевского режима Владимир Зеленский не поставляет нефть по трубопроводу «Дружба» не по техническим, а исключительно по политическим причинам — и лжет западным партнерам. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании Совета безопасности республики.

«Спутниковые снимки ясно демонстрируют, что нет никаких технических или инженерных причин для блокировки нефтепровода», — подчеркнул он.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо обратил внимание, что Зеленский отказался пустить на Украину экспертов, которые могли бы оценить состояние трубопровода, сославшись на противодействие со стороны украинских спецслужб. Идею создать такую комиссию до этого Фицо обсуждал с венгерским коллегой Виктором Орбаном.