Telegraph: Зеленский призвал Британию вернуться в ЕС, если США выйдут из НАТО

В случае выхода США из НАТО безопасность европейских стран могли бы обеспечить Турция, Норвегия, Великобритания и Украина. Для этого двум последним нужно вступить в Евросоюз, заявил изданию The Telegraph украинский президент Владимир Зеленский.

По его мнению, ЕС попал в такое положение, когда следует принять как можно больше участников. Зеленский призвал Европу задуматься о своей безопасности и независимости в случае выхода США из НАТО.

Для этого глава киевского режима предложил Великобритании вернуться в обновленный Евросоюз. Это позволит изменить архитектуру безопасности и обеспечить защиту во всех направлениях.

«Великобритания, Украина, Турция и Норвегия. Это четыре сильные страны, которые являются частью Европы. <…> С этими четырьмя странами можно контролировать моря, иметь защищенное небо и самые большие сухопутные силы», — сказал он.

Ранее издание Politico призвало британское правительства признать провал Brexit. Выход из Евросоюза не оправдал себя по всем направлениям.