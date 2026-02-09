Британию призвали признать провал Brexit для стабилизации ситуации

Великобритании необходимо признать «ужасающий провал» проекта Brexit, чтобы стабилизировать внутреннюю политику и улучшить отношения с ЕС. Об этом сообщило издание Politico .

Как отметили авторы статьи, обе основные политические партии страны — лейбористы и консерваторы — относятся к Brexit как к «священной корове», вместо того чтобы осознать масштабы его провала.

«Это делает их уязвимыми перед утверждением популистской партии Reform UK о том, что настоящая ошибка заключалась в выборе варианта недостаточно резкого выхода из ЕС», — уточнили в материале.

По оценке издания, Brexit не оправдал ожиданий по всем пунктам. После выхода из Евросоюза в Британии резко выросла иммиграция, а экономика с 2020 года росла медленнее, чем в целом по ЕС. Также не удалось достичь целей по углублению торговых связей с США и странами Азии.

В публикации подчеркнули, что до тех пор, пока Лондон не признает реальные последствия политической авантюры, его отношения с Брюсселем останутся нестабильными, а внутренняя политика — опасно неустойчивой.

Еще в прошлом году вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что выбравших Brexit британцев предали элиты, открывшие «шлюзы для миллионов иммигрантов».