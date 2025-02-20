Президент Украины сделает все, чтобы остаться у власти. Такое мнение выразили журналисты европейского издания Politico .

По их данным, у президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа общий интерес — это уход украинского лидера Владимира Зеленского.

«А зная, что они хотят, чтобы он ушел, Зеленский сделает все, чтобы удержать власть, что еще больше ухудшит дипломатическое положение Украины», — заявили авторы статьи.

Накануне Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов». По его мнению, украинский президент не справился даже с работой комика, потом просил у США деньги для конфликта, в котором не победил, а теперь отказывается от проведения выборов на Украине.

Ранее Трамп заявил, что у России есть преимущество в переговорах по завершению конфликта. Страна контролирует большую часть территорий. Также республиканец выразил уверенность, что российская сторона искренне хочет урегулировать ситуацию.