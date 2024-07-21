Зеленский намекнул на переговоры с Россией на фоне событий в США

CNN: Зеленский попал в тяжелую ситуацию и задумался о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией из-за тяжелой ситуации на поле боя и политической неопределенности в США. Об этом экс-посол США на Украине Джон Хербст сообщил телеканалу CNN.

«Зеленский, возможно, пытался связаться с будущей администрацией кандидата в президенты США Дональда Трампа. Тем самым, он дал понять, что готов к переговорам по конфликту, если сделка будет справедливой», — сказал он.

По данным телеканала, намеки Зеленского на готовность начать переговоры связаны со сложной ситуацией на фронте и неопределенностью в вопросе будущей поддержки со стороны союзников.

Бывший посол также считает, что Зеленский резко сменил тон на фоне разворачивающихся в США событий. Трамп объявил своим кандидатом на пост вице-президента на выборах Джей Ди Вэнса — ярого противника оказания помощи Украине.

Ранее Вэнс заявил, что его не волнует происходящее на Украине. В Верховной раде надеются, что это мнение получится изменить.