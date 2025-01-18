Зеленский нахамил Фицо в ответ на предложение встретиться в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский нахамил в ответ на предложение словацкого премьер-министра Роберта Фицо встретиться на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января. Комментарий украинского лидера опубликовал Bloomberg .

Зеленский заявил, что не может ничего планировать с Фицо, так как тот «может отправиться в Давос, но в конечном итоге окажется где-нибудь в Сочи».

«Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно не попадает в пункты своего назначения», — съязвил украинский лидер.

Издание отметило, что в последние месяцы отношения между Украиной и Словакией ухудшились. Фицо обвинил Зеленского в нанесении экономического ущерба из-за прекращения транзита газа из России в Европу и попытался убедить его возобновить поставки.

Словацкий премьер ранее пригласил украинского лидера встретиться в приграничном районе республики, но глава киевского режима заявил в ответ, что ждет его в Киеве 17 января. При этом Фицо допускает, что может встретиться с Зеленским в ближайшие дни.