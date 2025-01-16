Фицо объявил о встрече с Зеленским в ближайшие дни

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни после их публичного спора о том, где должны пройти переговоры. Об этом сообщило издание Irozhlas .

Журналисты напомнили, что Фицо приглашал украинского лидера в приграничный район Словакии, Зеленский в ответ заявил, что ждет главу правительства соседней страны в Киеве в пятницу, 17 января.

«Мы ищем другую дату, которая должна состояться в ближайшие несколько дней», — заявил Фицо, отвечая на вопрос о предстоящих переговорах.

Главной темой встречи станет вопрос о продолжение транзита российского газа через территорию Украины, который прекратился 1 января после завершения срока контракта с «Газпромом».

Фицо выступил с резкой критикой Зеленского, обвинив его в саботаже. Он подчеркнул, что оставшаяся без газа Словакия потеряет около 500 миллионов евро. Он также пригрозил Украине сократить поставки электроэнергии.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига исключил возобновление поставок российского газа. Он подчеркнул, что соседняя страна использовала их в качестве оружия, и добавил, что получавшая ранее сырье Австрия уже нашла новых поставщиков.