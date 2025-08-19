Украина и ЕС будут специально затягивать заключение договора, чтобы проработать ответ на условия американского лидера Дональда Трампа, которые он озвучил на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме. Это следует из газеты Financial Times .

«В то время как Трамп хочет заключить сделку — любую сделку — как можно скорее, Киев и его сторонники захотят выиграть время, чтобы проработать детали и избежать принуждения к невыгодному для себя соглашению», — заявили журналисты.

По данным авторов материала, Европе не нравится идея передачи Киевом территорий для заключения соглашения с Москвой. Вместо решения территориального вопроса европейские лидеры сосредоточились на гарантиях безопасности. Эта тактика только укрепляет решение Трампа по завершению украинского кризиса через диалог с Россией.

В понедельник президент США встретился в Белом доме с Зеленским и лидерами ключевых стран-участниц ЕС. Он назвал плодотворным диалог и отметил, что на мероприятии обсуждали гарантии безопасности.