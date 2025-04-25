Зеленский допустил, что может не поехать на церемонию прощания с папой римским

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что может не поехать на церемонию прощания с папой римским Франциском. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua» .

Глава киевского режима пояснил, что сейчас для него важнее находиться на Украине, так как планируются военные заседания. Одно из них будет посвящено противовоздушной обороне.

«Если я не буду успевать в Рим, то Украина там все равно будет представлена на высоком уровне», — добавил украинский лидер.

До этого о возможности отмены поездки Зеленского в Ватикан сообщал его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Последний заявил, что президент вернулся на Украину из ЮАР и его дальнейший график «будет зависеть от ситуации».

Киев на похоронах понтифика, если Зеленский «не будет успевать», представят первая леди Елена Зеленская и глава украинского МИД Андрей Сибига.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что встретится с Зеленским в Риме.