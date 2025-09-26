Супруга Зеленского добилась разговора с Меланией Трамп

Супруга президента Украины Елена Зеленская добилась встречи с супругой американского лидера Меланией Трамп на полях Генассамблеи ООН. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства», — отметила она.

Зеленская также поблагодарила первую леди США за письмо, которое президент Дональд Трамп передал российскому лидеру Владимиру Путину во время переговоров на Аляске. Также она выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с американской стороной.

Старший советник хозяйки Белого дома Марк Бекман ранее сообщил, что Мелания Трамп согласилась лишь поприветствовать Елену Зеленскую на полях сессии Генассамблеи ООН и отказалась от двусторонней встречи. Он отметил, что жена Зеленского несколько раз пыталась договориться о личной беседе.