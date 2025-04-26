Здание русской церкви предложили перенести в Швеции

В городе Вестерос рассматривают экспроприацию здания Православной церкви, которая расположена рядом с местным аэропортом. С таким предложением выступила правящая в Швеции Умеренная коалиционная партия, сообщил телеканал SVT.
«Умеренная коалиционная партия в Вестеросе рассматривает возможность переноса здания церкви с места ее расположения у аэропорта через экспроприацию», — указали журналисты.
По данным телеканала, представители партии уже направили предложение председателю администрации коммуны Вестерос Стаффану Янссону. Окончательное решение озвучат в конце мая. В случае положительного ответа инициативу рассмотрят в правительстве.